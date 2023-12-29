افتتاح مسجدين في بني سويف بعد تجديدهما بتكلفة 2 مليون و331 ألف جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، رئيسي مركزي بني سويف وإهناسيا، في افتتاح مسجدين بعد إحلالهما وتجديدهما، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد الفاروق بإهناسيا

في مركز إهناسيا افتتح ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، مسجد الفاروق بقرية منيل غيضان التابعة لمجلس قروي قاي، بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 625 مترًا، وبتكلفة 2 مليون حنيه، بالجهود ذاتية، وذلك في حضور علي حماد وناصر غانم نائبي رئيس المركز، والدكتور علي بدر عضو مجلس النواب، والشيخ سيد نور الدين مدير إدارة أوقاف اهناسيا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية المواطنين.

افتتاح مسجد كامل مجاهد في بني سويف

وفي مركز بني سويف، افتتح المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مسجد كامل مجاهد بعد صيانته وتطويره، على مساحة 182 مترًا، يشمل طابقين أرضي أول علوي، بتكلفة إجمالية 331 ألفا و640 جنيهًا ضمن خطة الوزارة، وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه.