فنانون أعلنوا انفصالهم في 2023: «كل شيء قسمة ونصيب»

شهد عام 2023، عددًا من حالات الانفصال لكثير من الفنانين والمشاهير في الوسط الفني، بعد زواج دام لعدة سنوات دون الإفصاح عن أسباب الانفصال، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز هذه الحالات.

تامر حسني وبسمة بوسيل

بعد زواج دام 12 عامًا ونتج عنه 3 أبناء، أعلن الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، انفصالهما رسميًا بشكل هادئ، وذلك بعد إثارتهما للجدل أكثر من مرة بذلك الخبر، وجرى الانفصال بشكل رسمي في أبريل الماضي، دون الإفصاح عن أسباب الانفصال.

بشرى وسالم هيكل

بعد 3 أعوام من زواجهما، أعلنت الفنانة بشرى انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، في شهر مايو الماضي، مؤكدة أنّ علاقتهما ما زالت مستمرة في إطار الصداقة، رافضة الإفصاح عن أسباب الانفصال، مشيرةً إلى أنّها تفاصيل شخصية لا تخص أحداً سوى الأهل فقط.

نسرين طافش وشريف الشرقاوي

في يوليو الماضي، أعلنت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، انفصالها عن زوجها الدكتور شريف الشرقاوي بشكل رسمي، قائلة: «لقد تم انفصالي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية» وذلك بعد انفصالهما من قبل في سبتمبر عام 2022، وعودتهما إلى بعضهما مجددًا بعد 6 أشهر.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أعلنت عارضة الأزياء علياء بسيوني، انفصالها عن الفنان أحمد سعد في أغسطس الماضي، وذلك بناءً على رغبته كما قالت.

شريف منير ولورا عماد

كشف الفنان شريف منير في شهر سبتمبر، انفصاله عن زوجته لورا عماد، وذلك بعد زواج دام 20 عامًا، ونتج عنه ابنتين.

ياسر فرج وهبة الهواري

انفصل الفنان ياسر فرج عن زوجته هبة الهواري في نوفمبر الماضي، بعد زواج استمر سنة ونصف تقريبًا، إذ تزوجا في شهر مارس عام 2022، وحرص على أنّ يكون بعيدًا عن أعين الصحافة، وانفصلا في هدوء تام دون أي خلافات.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، انفصالها عن الفنان أحمد فهمي في شهر نوفمبر الماضي، بعد مدة زواج وصلت 4 أعوام، وكشفت ذلك من خلال «ستوري»، نشرته على حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «الحمدلله، تم الانفصال رسمي بيني وأحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

بوسي وهشام ربيع

انفصلت المطربة بوسي عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، في شهر نوفمبر الماضي، بعد عام واحد من زواجهما، وكشف هشام ربيع، أسباب الانفصال، مشيرًا إلى أنّ «بوسي» لم تسانده في أزمته الأخيرة.

يوسف الشريف وإنجي علاء

أعلن الفنان يوسف الشريف في شهر نوفمبر الماضي، انفصاله عن زوجته المؤلفة إنجي علاء، وذلك بعد زواج دام 14 عامًا، إذّ كتب على منصة «إكس»، «تويتر» سابقًا: «قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أنّ نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء، الانفصال الرسمي بيننا، مع تأكيد استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا».

مسلم وميكا البغدادي

أعلن مسلم خبر انفصاله عن زوجته مي هشام الشهيرة بـ«ميكا البغدادي»، وذلك في شهر 12 الجاري، وكشف ذلك من خلال حسابه الرسمي على «انستجرام»، إذ كتب: «الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف ماكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، لكن الحمد لله على كل شيء، وإنّ شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير علشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله، ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن».