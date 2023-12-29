نائب رئيس قضايا الدولة: انتخابات النادي الرياضي للهيئة طبقت منظومة جديدة في التصويت

قال المستشار دكتور محمد فتحي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري الدولة الرياضي، إن تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي تعد منظمومة جديدة بدعم من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والمهندسة هالة السعيد وزير التخطيط، والمستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة.

قانون الرياضة الحالي

وأضاف «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التصويت الإلكتروني جاء بعد دراسات عديدة ليتماشى مع قانون الرياضة الحالي حتى لا يشوب الانتخابات أي نوع من أنواع البطلان.

وطالب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بضرورة تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في كل الانتخابات الرياضية والنواب والرئاسة أيضًا.

تجربة التصويت الإلكتروني

وأوضح أن التصويت الإلكتروني، تحديًا كبيرًا من أصوات الناخبين نظراً لمحدودية الاختيار للمرشحين، مشيرًا إلى أن النوادي الرياضية هي الشريحة الأكبر التي يمكن أن يتم تجربة التصويت الإلكتروني عليها.

واستكمل أن الجمعية العمومية لنادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي تتجاوز 4 آلاف و200 عضو، مشيرًا إلى أن هناك ما يقارب 500 عضو حضروا للإدلاء بأصواتهم متوقعًا المزيد من الحضور في نهاية يوم الاقتراع ليصل عدد الحضور في الحد الأدنى له 1200 إلى 1300 عضو لاكتمال نصاب الجمعية العمومية من الأصوات الصحيحة.

يشار إلى أن اللجان فتحت أبوبها اليوم في تمام التاسعة صباحًا أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد عبد الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.