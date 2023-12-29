«تضامن السويس» تستعد لمعرض منتجي الأعمال اليدوية التراثية «أيادي مصر»

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، لقاءً مع منتجي الأعمال اليدوية التراثية، بمقر مديرية التضامن الاجتماعي لتعريفهم على منصة «أيادي مصر»، وفوائد التسجيل بها، وذلك استعدادا لتنظيم معرض لتلك المنتجات.

تشجيع المنتجين على التسجيل في منصة «أيادي مصر»

وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إن المديرية نظمت لقاءً بمنتجي الأعمال التراثية اليدوية، للتأكيد على المشاركة في التسجيل بمنصة «أيادي مصر»، شرط أن تكون الأعمال يدوية وتراثية وتتميز بجودة عالية.

وتضم منصة أيادي مصر الإلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، منتجات تناسب جميع الطبقات من حيث الأسعار والذوق، وقد أطلقتها وزارة التنمية المحلية المنصة، ويمكن معرفة منتجات منصة أيادي مصر عبر موقعها الإلكتروني من هنا.