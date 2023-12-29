عضو تحالف العمل الأهلي: تقديم خدمات طبية لـ200 من أهالي دمياط ضمن «ستر وعافية»

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الشباب المتطوعين في المؤسسة حققوا إنجازا جديدا بقرية الخياطة في محافظة دمياط، وأدخلوا الفرحة على قلوب الأهالي من خلال تقديم المساعدات المختلفة، بالتعاون مع المحافظة.

خدمات طبية لأهالي دمياط

أوضح «ممدوح» في بيان، أن شباب المجلس تكفلوا بتقديم كل المساعدات للأهالي سواء الملابس الجديدة التي تنوعت بين (جواكت وترنجات وملابس أطفال وملابس للسيدات)، وكانت على مستوى من الجودة المعدة للتصدير، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 200 حالة، من خلال عيادات مجلس الشباب التي تواجدت في القرية والقوافل الطبية والكشف والعلاج بالمجان.

حفلات ترفيهية

أضاف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أنه جرى تقديم كراسي متحركة لذوي الإعاقة، إضافة إلى المساهمة بمنتجات ومساعدات غذائية، وتنظيم حفلات لإسعاد الأطفال، مضيفا أن كل ذلك جاء ضمن قافلة «ستر وعافية» للأهالي في دمياط.