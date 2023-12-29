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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «قضايا الدولة» يدلي بصوته في انتخابات النادي الرياضي للهيئة

كتب:

محمد عيسى
03:50 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس قضايا الدولة يدلي بصوته

رئيس قضايا الدولة يدلي بصوته

أدلى منذ قليل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، بصوته في انتخابات النادي الرياضي للهيئة، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة في الأندية الرياضية في مصر.

أشاد «الفخراني» بالجهود المبذولة في هذه الانتخابات لتظهر بهذا الشكل المشرف أمام الجميع.

يشار إلى ان اللجان فتحت أبوبها في تمام التاسعة صباحاً، أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، ويتنافس علي مقعد الرئاسة كل من المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد عبد الله نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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