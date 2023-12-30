تراجع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 30-12-2023

أعلنت شعبة الدواجن، تراجع الدواجن البيضاء اليوم السبت 30-12-2023، في الأسواق والمحلات، بقيمة جنيه واحد فقط في الكيلو، على أنّ تُباع للمستهلك بقيمة 60 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس، إذ سجلت نحو 61 جنيهًا، وتشهد سوق الفراخ البيضاء، حالة من التراجع خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، مقارنة بما كانت عليه الأسعار، قبل أنّ تطلق الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الاستراتيجية.

أسعار الدواجن اليوم

وبحسب شعبة الدواجن، انخفضت أسعار الفراخ البيضاء والدواجن البلدي، اليوم السبت 30-12-2023 بشكل ملحوظ، وذلك بسبب جهود الحكومة في توفير الأعلاف بكميات كبيرة، وتراجع أسعارها بشكل كبير.

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 30-12-2023، للمستهلك في المحلات والأسواق، كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- الدواجن البيضاء: 60 جنيهًا.

- بياض أبيض أرضي: 52 جنيهًا.

- بياض أحمر سلك: 60 جنيهًا.

- بياض أحمر أرضي: 64 جنيهًا.

- الفراخ الساسو: 75 جنيهًا.

- الفراخ البلدي: 100 جنيه.

- أمهات بيضاء: 54 جنيهًا.

- بياض أبيض سلك: 50 جنيهًا.