رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

إنجي وجدان تنتهي من تصوير فيلم «جبل الحريم».. تجربة جديدة وحلوة

كتب:

أميرة عزالدين
04:21 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
إنجي وجدان

إنجي وجدان

انتهت الفنانة إنجي وجدان، من تصوير مشاهدها بفيلم «جبل الحريم»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بدور العرض السينمائية.

تفاصيل فيلم «جبل الحريم»

وأعربت «وجدان»، في تصريحات صحفية، عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة :«الفيلم تجربة جديدة وحلوة، وأدعم المرأة من خلاله، إذ أن العمل يناقش عدة مشكلات نسائية، والمميز خلال الفيلم عدم مشاركة أي رجل على الإطلاق».

أبطال فيلم «جبل الحريم»

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلات وحكايات نسائية، ولا يشارك به أي رجل على الإطلاق، ويشارك في بطولة فيلم «جبل الحريم» كل من وفاء عامر، أيتن عامر، إنجي وجدان، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، أميرة العايدي، وعدد من الفنانات اللاتي ستظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

اقرأ المزيد:

وفاء عامر تكشف تفاصيل دورها في «جبل الحريم»: لا يوجد رجال بالفيلم

وفاء عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

وفاء عامر: الانتخابات الرئاسية الحالية هي الأهم على مر العصور

وفاة زوج شقيقة وفاء وأيتن عامر
بقلم أميرة عزالدين