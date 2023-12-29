إنجي وجدان تنتهي من تصوير فيلم «جبل الحريم».. تجربة جديدة وحلوة

انتهت الفنانة إنجي وجدان، من تصوير مشاهدها بفيلم «جبل الحريم»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بدور العرض السينمائية.

تفاصيل فيلم «جبل الحريم»

وأعربت «وجدان»، في تصريحات صحفية، عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة :«الفيلم تجربة جديدة وحلوة، وأدعم المرأة من خلاله، إذ أن العمل يناقش عدة مشكلات نسائية، والمميز خلال الفيلم عدم مشاركة أي رجل على الإطلاق».

أبطال فيلم «جبل الحريم»

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلات وحكايات نسائية، ولا يشارك به أي رجل على الإطلاق، ويشارك في بطولة فيلم «جبل الحريم» كل من وفاء عامر، أيتن عامر، إنجي وجدان، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، أميرة العايدي، وعدد من الفنانات اللاتي ستظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.