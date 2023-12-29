الشيخ أحمد البهي: الإمام علي زين العابدين سليل بيت النبوة والمُلك

قال الشيخ أحمد البهي، إمام مسجد سيدنا علي بن الحسين زين العابدين، إن الإمام علي زين العابدين يعد من أكابر أهل البيت، ويعتبر رابع أئمة أهل البيت بعد سيدنا الإمام علي بن أبي طالب وسيدنا الإمام الحسن وسيدنا الحسين.

والدة الإمام علي تدعى «سولافة»

وأضاف «البهي»، خلال لقائه مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، أنّ والدة الإمام علي زين العابدين تدعى «سولافة»، وكانت ابنة ملك فارس، وقيل إنه من كبراء أهل فارس، فكان من الأمراء هناك أو من أصحاب المناصب الكبار، وأطلقوا على الإمام علي زين العابدين سليل بيت النبوة وبيت المُلك.

وأوضح أنه قيل على الإمام علي زين العابدين، أنه كان «ابن الخيرتين»، الخيرة الأولى هي بني هاشم وهم خير العرب، والخيرة الثانية هي فارس خير العجم، فكانت تربيته عالية وأخلاقه رفيعة.

الإمام «زيت العابدين» ولد عام 38 هجريًا

ولفت إلى أنّ الإمام علي ولد عام 38 هجريًا، أي بعد انتقال الرسول- صلى الله عليه وسلم- بنحو 27 سنة، وعاش مع جده سيدنا الإمام علي بن أبي طالب حوالي عامين ونصف، ثمّ عاش حياة والده الإمام الحسين، وفي حياة عمه الإمام الحسن، وحياة عمته السيدة زينب.