أمطار تضرب 9 محافظات برأس السنة وتحذير هام لسكان القاهرة.. اعرف محافظتك

تشهد العديد من المحافظات خلال ليلة رأس السنة فرص سقوط أمطار مع تأثير عدة ظواهر جوية، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين أثناء القيادة في الصباح الباكر نظراً لحجب الرؤية الأفقية أحيانا، وانتشار ظاهرة الضباب الكثيف في القاهرة.

أماكن سقوط الأمطار ليلة رأس السنة

ومن المتوقع سقوط أمطار ليلة رأس السنة سقوط أمطار نسبة تصل إلى 40% وتكون متوسطة في 9 محافظات وهى «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، الدقهلية» وتكون على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

شبورة مائية تضرب المحافظات ليلة رأس السنة

وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية في محافظات«القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، المنيا»، تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والتي تتحول إلى ضباب يعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا.

وتشير التوقعات إلى أن المحافظات تتعرض إلى سقوط الأمطار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة واستمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة ليلة رأس السنة في المحافظات

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليلة رأس السنة في المحافظات جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة