حياة كريمة تطالب بالتبرع لغزة: «لا تعتاد المشهد.. لا تعتاد الخبر»

حثت حياة كريمة المتابعين عبر صفحتها الشخصية على التبرع لأهالي غزة مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الـ85، وقالت حياة كريمة: «لا تعتاد المشهد.. لا تعتاد الخبر»، معبرة عن حزنها جراء استشهاد أكثر من 8000 طفل على يد العدوان.

التبرع لحياة كريمة

وعبرت مبادرة حياة كريمة عن مدى أسفها وحذرها الشديد بسبب الأحداث في غزة واستشهاد الألف من الأطفال قائلة: «كان لكل واحد منهم بيت وعائلة.. كان لكل واحد منهم قصة وحلم.. لم يعلم أحد منهم أن طائرات الغدر سوف تغتال براءتهم أمام مرأى ومسمع العالم الحر».

وطلبت حياة كريمة من جميع المتابعين عدم اعتياد مشاهد القصف والتدمير، موجهةً لهم الدعوة للتبرع ومساعدة أطفال غزة عن طريق التبرع بإحدى الطرق الآتية:

حساب المؤسسة الموحد فى كل بنوك مصر45004500

موقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة

https://donation.hayakarima.com/

رسالة نصية على رقم 9509

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