فوز المستشار أحمد خليفة برئاسة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي

أعلنت لجنة الانتخابات بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، فوز المستشار أحمد خليفة المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي.

وأوضح الفخراني أن اجمالي عدد الأعضاء العاملين 4707 أعضاء، منهم 4217 عضوا لهم حق حضور الجمعية العمومية، اما بالنسبة لعدد الموقعين في الكشوف والحضور 1293 عضوا، مشيرا إلى اكتمال نصاب الجمعية العمومية لبلوغ نسبة الحضور أكثر من 20% من إجمالي عدد الأعضاء الذي يحق لهم التصويت.

يشار إلى أن اللجان فتحت أبوبها اليوم في تمام التاسعة صباحا أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد عبد الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.