التوفيق يفوز على هيئة قناة السويس في بطولة السويس والإسماعيلية للسلة

فاز نادي التوفيق في محافظة السويس، بنتيجة كبيرة على نظيره هيئة قناة السويس، بنتيجة 44-6 في بطولة السويس والإسماعيلية للسلة والتي أقيمت بالسويس، فيما فاز آنسات الهيئة على التوفيق 37 - 24.

فوز فريق نادي التوفيق على الهيئة في بطولة الناشئين

تمّكن فريق نادي التوفيق بالسويس من الفوز على نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في المباراة التي أقيمت بصالة التربية والتعليم بحي الأربعين في محافظة السويس في أولى مباريات ببطولة منطقة السويس والإسماعيلية لكرة السلة لمرحلة تحت 16 سنة ناشئين وناشئات.

واستطاع فريق التوفيق وفق إعلان مديرية الشباب والرياضة في السويس، بتحقيق الفوز في بطولة الناشئين بجدارة على نادي هيئة قناة السويس الرياضي بنتيجة 44 - 6.

آنسات الإسماعيلية يفزن على آنسات السويس

فيما شهد لقاء الناشئات في نادي هيئة قناة السويس من الفوز بنتيجة 37 - 24 في مباراة حماسية تفوق فيها آنسات الإسماعيلية على نادي التوفيق، وأشاد جميع الحضور بفريق آنسات مركز شباب التوفيق الذي يلعب مباراته الرسمية الأولى ويشهد نشاط كرة السلة بمركز شباب التوفيق خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا.

تقام المباريات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام مديريه الشباب والرياضة بالسويس.