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«مصر تستطيع» يحاور طلبة «ستيم».. الدروس الخصوصية لا تعرف طريقها إليهم

كتب:

محمد عزالدين
08:59 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
طلاب ستيم

طلاب ستيم

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، جولة داخل مدرسة ستيم فرع أكتوبر.

وقال أحد الطلاب، إن المناهج التي يدرسونها لا تشبه المناهج الحكومية، التي تُدَرَّس في باقي المدارس، إذ أن المنهج يكون مخصصاً.

ووجه أحمد فايق سؤالا للطلاب، قائلا: «فيه حد فيكم بياخد درس خصوصي؟»، فرد عليه الطلاب: «لأ محدش».

وأشار الطلاب إلى أنهم حصلوا على منح دراسية في جامعات عالمية ومشهورة بأمريكا وأوروبا نظرا لتفوقهم وتميزهم علميا ورياضيا.

وأوضح أحد الطلاب أن البعض يعتقد أن مدارس ستيم تهتم فقط بالمناهج والدراسة، ولكن الحقيقة أن هناك أماكن لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وممارسة النشاطات الترفيهية.

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بقلم محمد عزالدين