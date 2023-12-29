طلاب بمدارس ستيم يكشفون لـ«مصر تستطيع» تفاصيل يومهم: يبدأ في الـ6 صباحا

قال الطالب معتز بالله رمضان طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين «ستيم» بأكتوبر، إن يومه يبدأ من الساعة السادسة صباحًا، حيث يقوم المشرفون بالمرور على جميع الطلاب للتأكد من أنهم قد استيقظوا، وبعد ذلك يقومون بتناول وجبة الفطار في الساعة السادسة والنصف صباحًا.

وقال الطالب مالك عبد الحميد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين «ستيم» بأكتوبر لبرنامج «مصر تستطيع» تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، إنه بعد ذلك يبدأ الطابور الصباحي فى الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتكون هناك إذاعة وتحية العلم، وفي بعض الأوقات يكون هناك تكريمات للطلاب الذين قاموا بإنجازات.

وتابع: «الطابور ينتهي في الساعة الثامنة إلا ربع، وكل حصة دراسية تكون 80 دقيقة، وعدد الحصص 5، وهناك عدد 2 استراحة بين الحصص الدراسية، الاستراحة الأولى تكون مدتها ربع ساعة، والاستراحة الثانية مدتها 10 دقائق، وينتهي اليوم الدراسي فى الساعة الثالثة إلا ربع، وتناول وجبة الغداء تكون الساعة الثالثة بعد أن نقوم بأداء صلاة العصر، ونقوم بالمذاكرة من المغرب وحتى الساعة 10 مساءً».