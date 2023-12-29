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أحمد فايق عن مدرسة «ستيم أكتوبر»: هنا عباقرة المستقبل ونوابغ الحاضر

كتب:

محمد عزالدين
09:19 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق في برنامجه «مصر تستطيع» الذي يقدمه على قناة «DMC»، مساء اليوم من مدارس «ستيم أكتوبر» للمتفوقين: «هنا عباقرة المستقبل ونوابغ الحاضر، من حققوا لمصر المراكز الأولى في كبرى المسابقات العالمية، وحملوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية».

وأضاف أحمد فايق خلال البرنامج أن طلاب مدارس «ستيم أكتوبر» للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا حصلوا خلال المرحلة الثانوية على منح دراسية بمشروعات صنفت في تقديرات أكبر الجامعات الأجنبية بأنها الأفضل.

فايق: نعرض الاحتياطي الاستراتيجي من العقول المصرية

ووصف الإعلامي أحمد فايق الحلقة بأنها تقدم الاحتياطي الاستراتيجي من العقول المصرية، لافتًا إلى أنه سيعرض مشكلاتهم مع وعد بحلها، سواء في الأجهزة التي لم يتم تحديثها، أو المقاعد المخصصة لهم في تنسيق الجامعات الحكومية.

وخلال جولة أحمد فايق في الفصول وقال الطلاب: «حصلنا على ميداليات برونز وفضة، في مسابقات عالمية وسنحصل على الذهبية بإذن الله العام المقبل، والبيئة هنا تقدم لنا كل الوسائل المعرفية».

الطلاب:  المدرسة معتمدة على أن الكل ينقل خبراته للآخر 

وتابع الطلاب: «نظام المدرسة الداخلي قربنا كثيرا من أهلنا، وعرفنا أن العيش بعيدا عنهم ليس له قيمة، كما أن المدرسة معتمدة على أن الكل ينقل خبراته للآخر وهي أجيال بتسلم بعض، والكل إخوة ، والطلاب على كفاءة كبيرة».

ولفت أحد المعلمين إلى أن الطلاب لديهم حماس والعمل بالمدرسة جماعي، والطلاب لديهم رغبات كثيرة ويحمسونا للعمل وحب التعامل معهم، حيث أشار أحد الطلاب إلى أنهم حصلوا على الميدالية الذهبية عالميا فى الآي سي.

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بقلم محمد عزالدين