قرية في ساحل العاج تتبرع لأحد أبنائها للدراسة بالأزهر: لديه 20 شقيقا

لقيت قصة الشاب ديوماندي عثمان الطالب الوافد بالصف الثاني الثانوي بمعهد البعوث الإسلامية التابع لجامعة الأزهر الشريف، تفاعلا كبيرا من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت قصته جمعية «سفراء الهداية» التي تختص برعاية طلاب الأزهر الوافدين.

قرية بساحل العاج تتبرع لأحد أبنائها للدراسة في الأزهر

يقول الشاب ديوماندي عثمان الذي يقيم بدار الطلاب الوافدين التابعة لسفراء الهداية إنه لديه 20 أخًا وأختًا، وكانت رغبة والدي أن أذهب إلى مصر لتعلم العلوم الشرعية لقلتها في قريتي بساحل العاج، فعندما عرف أهل القرية بسفري ساهموا مع والدي في المصروفات المالية؛ لإيمانهم ورغبتهم في وجود داعية بينهم».

وأضاف عثمان خلال حديثه لجمعية «سفراء الهداية» قائلا: «هدفي أن أرجع إلى قريتي وأؤسس مركزًا لتأهيل الدعاة لإرسالهم للقرى المختلفة في وطني لعدم فهم الكثيرين لأساسيات الدين الإسلامي برغم كونهم مسلمين».

جمعية «سفراء الهداية»

وتعد جمعية «سفراء الهداية» جمعية أهلية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة برقم 7287 لسنة 2008 وتعمل على دعم ومشاركة الأزهر الشريف في تزويد العالم الإسلامي بالدعاة والعلماء تحت مظلة بروتوكول تنفيذي يحدد مجريات العلاقة مع مؤسسة الأزهر الشريف.