لعدم حضوره تحليل المخدرات.. «الفتوى والتشريع» توصي بإنهاء خدمة موظف

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تخلّف الموظف المعروضة حالته عن إجراء تحليل المخدرات في الموعد المحدد له، رغم ثبوت علمه به وتوقيعه بما يفيد ذلك، ودون أن يقدم عذرًا إلى جهة عمله يُعد سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته.

قالت المحكمة، إن المعروضة حالته من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية المستحقين للترقية إعمالا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه، ومن ثم فإنه يُعد مرشحًا لشغل وظيفة بطريق الترقية.

الخضوع لإجراء تحليل مخدرات

وأوضحت أنه وجب عليه الخضوع لإجراء تحليل المخدرات في الموعد الذي يتحدد له إعمالا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإذ ثبت من الأوراق أنه تم إخطاره عن طريق تطبيق واتس آب بضرورة الحضور إلى مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في 12/9/2022 لإجراء ذلك التحليل، إلا أنه تخلف عن إجرائه، فتم إخطاره مرة أخرى للحضور في 22/10/2022.

لم يحضر عدة مرات

واستكملت، أنه لم يحضر، فتحدد له يوم 9/11/2022 موعدًا لإجراء التحليل، وبتاريخ 7/11/2022 وقّع المعروضة حالته بما يفيد علمه بهذا الموعد، غير أنه لم يحضر أيضًا، ولم يقدم إلى جهة عمله عذرًا تقبله يبرر عدم الحضور؛ الأمر الذى يكشف عن ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل والتهرب منه، مما يُعد سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته.