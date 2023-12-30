ميرال الهريدي: مقترح مصر لوقف العدوان على فلسطين يعزز الاستقرار في المنطقة

قالت النائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مصر تدعم القضية الفلسطينية وبذلت الكثير من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967، ووقف سفك الدماء والأرواح التي تزهق على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، والجرائم الدموية التي ترتكب ضد شعب أعزل.

عرقلة وصول المساعدات الإنسانية

أشارت «الهريدي» لـ«الوطن»، إلى الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والجرائم التي ترتكبها بحق النساء والأطفال والمرضى وقصف المستشفيات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن العالم شاهد على بشاعة جرائم الاحتلال ضد أهالي غزة الأبرياء، وقد انتهك الاحتلال كل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية في ظل غياب المجتمع الدولي.

إرساء قواعد الأمن

أكدت عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، أن المجتمع الدولي تعمد غض الطرف عن هذه الجرائم، والمقترح المصري بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، يضمن إرساء قواعد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، ويوقف حالة الاقتتال ويحمي المدنيين والأطفال من الاعتداءات الإسرائيلية ويمنع توسع الصراع فى المنطقة، ويسهم في حشد الرأي العام العالمي تجاه القضية التي يمثل حلها ضمانًا لأمن المنطقة.