أفضل 5 مشروعات في الدقهلية خلال 2023.. منها تطوير مساكن الجلاء (صور)

شهدت محافظة الدقهلية تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية خلال عام 2023، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

أبرز 5 مشروعات في محافظة الدقهلية خلال 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز 5 مشروعات قومية شهدتها محافظة الدقهلية خلال عام 2023، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة، وهي كالآتي:

- مشروع تطوير العشوائيات، والذي تضمن تطوير مساكن الجلاء في مدينة المنصورة بالدقهلية، وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تم إنشاء 7 أبراج سكنية بعدد 704 وحدات، و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية، وسيتم افتتاحها قريبا خلال العام القادم 2024.

- مشروع أرض حي شرق المنصورة، حيث قام صندوق التنمية الحضرية بتمويل المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية، وتطوير المناطق غير المخططة، مثل المنصورة وبلقاس والسنبلاوين، حيث تم الانتهاء من إنشاء أبراج أرض حي شرق المنصورة، وتشمل 11 برجا سكنيا بـ658 وحدة سكنية، و88 شقة إدارية، و22 محلا تجاريا.

- مشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بمدينة المنصورة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والتخطيط والري، تنفيذا للمشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين، حيث تم تنفيذه بإجمالي طول 1250 مترا، وذلك على مرحلتين، الأولى تضم قطاعا بطول 550 مترا، والثانية تضم قطاعا بطول 700 متر، بعرض يصل إلى 14 مترا، ويضم طريق بعرض 6 أمتار، ليكون ممشى للدراجات وألعاب الأطفال وممشى سياحي على النيل، إضافة إلى كورنيش ومقاعد انتظار، وتم الانتهاء من القطاع الأول بالكامل، وجاري الانتهاء من القطاع الثاني نسبة التنفيذ 65% والافتتاح قريبا.

توسيع ورفع كفاءة الطرق والكباري بالدقهلية

- الانتهاء من مشروع توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل، إضافة إلى إنشاء حارة ثالثة بطول 4.5 متر، ومتابعة تطوير وتوسعة طريق رافد جمصة «المنصورة- جمصة» بطول 50 كم، واستكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة، وجاري إنشاء 3 كباري مشاة على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين أمام الجامعات، وإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي من «هلا- ميت غمر- أجا» بطول 35 كم، وتطوير طريق «المنصورة- محلة دمنه- دكرنس» بطول 18 كم، وازدواج طريق «المنصورة- طناح»

تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة

- أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة عبر صفحته الرسمية الانتهاء من المرحلة الثانية على مساحة 1800 فدان، وسيجرى الافتتاح خلال عام 2024، إذ يُجرى بناء المدينة على 4 مراحل، انتهت الأولى على مساحة 2063 فدانًا من 7200 فدان إجمالي مساحة المدينة، وتم افتتاحها العام الماضي.