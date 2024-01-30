خطوات الاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية بالرقم القومي إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين فرصة الاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية بالرقم القومي، من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي وإدخال البيانات المطلوبة، والتي نوضحها خلال السطور التالية:

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

حرصت وزارة العدل على توفير خدمة الاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية بالرقم القومي على الموقع الرسمي الخاص بها، وتتمثل خطوات الاستعلام عنها في الآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل، من خلال محرك البحث «جوجل» أو بالدخول مباشرة من هنـا.

- اختيار الايقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الموجودة أسفل الصفحة الرئيسية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المواطنين.

- اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام الموجودة ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

- ثم تظهر عدد من الخدمات التي يمكن الاستعلام عنها، واختيار «استعلام عن حكم قضائي» من بين الخدمات المتاحة.

- اختيار القضية التي يرغب في الاستعلام عن الحكم بها.

- تحديد عدد من البيانات المطلوبة، وتتمثل في «تحديد درجة المحكمة، تحديد نوع الحكم، تحديد رقم الحكم».

- ملء جميع البيانات المطلوبة ومن ضمنها الرقم القومي، ثم اختيار أيقونة «تنفيذ الغرض».

- إدخال جميع المعلومات المطلوبة حول القضية محل الاستعلام، الضغط على عرض بقية التفاصيل المتاحة على الموقع الرسمي.

الكشف عن الأحكام الجنائية على الكمبيوتر وزارة الداخلية

وتتيح وزارة الداخلية أيضا للمواطنين فرصة الكشف عن الأحكام الجنائية على الكبيوتر عبر موقع وزارة الداخلية، من خلال استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا من المنزل، والتي يتم توصيلها حتى بابا المنزل فور إصدارها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا، كالتالي:

- يقوم الراغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية بالدخول لملوقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من خلال محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول إليه مباشرة من هنا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالأدلة الجنائية الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمواطن عبر موقع وزارة الداخلية، وفي حالة إذا لم يكن لديه حساب عبر الموقع يقوم بإنشاء حساب جديد ثم يدخل إليه.

- وبعدها إدخال جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالمواطن الراغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية.

- إدخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي يرغب العميل في استلام الفيش والتشبيه عليه، ويقوم بتحديد طريقة الدفع سواء كانت أون لاين أو عند استلامه في المنزل.

- وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة، الضغط على تسجيل حتى إرسال الطلب الخاص به باستخراج صحيفة حالة جنائية.

تطبيق الاستعلام عن القضايا في مصر

أتاحت وزارة العدل المصرية الفرصة للمواطنين للاستعلام عن القضايا في مصر، من خلال الهاتف عن طريق تحميل تطبيق وزارة العدل المصرية على الهاتف من جوجل بلاي للأندرويد من هنا، كما يمكن لأجهزة ios تحميله على الهاتف من app store.