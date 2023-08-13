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«الجمارك»: ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت بمطار القاهرة الدولي

كتب:

أيمن حمزة
04:34 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
الجمارك تضبظ أجهزة تصنت بمطار القاهرة الدولي

الجمارك تضبظ أجهزة تصنت بمطار القاهرة الدولي

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت، ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مسقط على رحلة الخطوط العمانية اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، لوحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب، وتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 10 نظارات و10 ساعات مكتب و8أقلام جميعها مزودة بكاميرات ومايكات و2 كاميرا تصوير صغيرة الحجم تعمل لاسلكيا و3 أجهزة GPS.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي

وقرر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم  105 لسنة 2023 بعد العرض على مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم  2 ورئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتي في إطار تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.