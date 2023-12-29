المستشار أحمد محمد خليفة رئيسا لمجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي

‏عقدت اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، لانتخاب رئيسا لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، بمقر النادي بحي الزمالك محافظة القاهرة.

‏بدأت الجمعية العمومية في استقبال المستشارين الناخبين اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء، ولأول مرة في تاريخ النوادي الرياضية في مصر تم إجراء عملية التصويت بالطريق الإلكتروني، لاختيار رئيسا لمجلس إدارة النادي، وترشح لمقعد رئاسة النادي كل من المستشارين، أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة، والمستشار أحمد محمد خليفة عبد الله نائب رئيس الهيئة.

‏وقد أشرف على الانتخابات لجنة قضائية من مستشاري الهيئة، ولجنة عليا شكلها المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام شملت كل من المستشار الدكتور محمود السيد عرفات نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وعضوية كل من المستشار حسام مصطفى علي غانم نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد سيد محمد سيد قاسم وكيل الهيئة، والمستشار وليد السيد عبد المنعم عناني وكيل الهيئة.

اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن النتائج

أكدت اللجنة أن عدد إجمالي الحاضرين 1293 صوتاً، وعدد الأصوات الصحيحة 1263 صوتاً، والأصوات الباطلة 30 صوتاً.

وقد أسفرت نتيجة الانتخابات على فوز المرشح المستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس الهيئة، بحصوله على 829 صوتا، فيما حصل المستشار أحمد عبد الله أحمد السيد خلف وكيل الهيئة، على 434 صوتا.

‏الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي يتكون من المستشارين: أحمد محمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، أحمد ضياء الدين بشير، أمين الصندوق، محمد حسين حرويس، محمد أحمد عبد اللطيف، الدكتور محمد محمد فتحي عبد الرحمن، أحمد محمد عبد العظيم الجارحي، الدكتور محمود نبيل كامل الشيخ، مصطفى الأنصاري محمد.