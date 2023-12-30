ضبط متهم بالنصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم في تطبيق إلكتروني

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة في كشف تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومي عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية، إلا أنهم تفاجأوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأقر بقيامه باستخدام أحد التطبيقات «يُدار من خارج البلاد»، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين عملات افتراضية حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، إضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجني عليهم للاشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فني صيانة، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة) وجرى ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا أن دور كل منهما يتمثل في زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادي يتحصلون عليه من التطبيق.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.