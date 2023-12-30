جندي إسرائيلي من لواء جولاني يعترف بالخسائر في غزة: فقدت أصدقائي

انسحب لواء جولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من أسبوع، نتيجة تكبده خسائر فادحة من الجنود في قطاع غزة، حسب فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية، يظهر فيه مستوطنة إسرائيلية، توبخ جنديا إسرائيليا، بعد مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في غزة بنيران الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الخطأ.

مستوطنة توبخ جنديا إسرائيلي من لواء جولاني

وقالت المستوطنة الإسرائيلية للجندي في إشارة إلى المحتجزين المقتولين: «الدم اليهودي يشكو في غزة، من تسبب في ذلك؟»، ليرد عليها الجندي الإسرائيلي قائلًا: «أنا وزملائي من جولاني فقدنا جميع أصدقائنا، تريدين أن تأتي وتشاهدي بنفسك».

واستمرت المستوطنة الإسرائيلية في توبيخ الجندي: «كم قتلتم أبرياء في هذه الحرب.. كم؟ من قتل الجنود الثلاثة».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النيران على 3 محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد أن ظن القوات أنه كمينًا من الفصائل، رغم أن المحتجزين كانوا يرفعون الرايات البيضاء.

جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتقدوا أن المحتجزين مجرد فخ

وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فجنود الاحتلال الإسرائيلي اعتقدوا أن الأمر مجرد فخ من الفصائل الفلسطينية، معتبرين المحتجزين بمثابة تهديد، وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته لإنقاذ المحتجزين بهذه الواقعة.