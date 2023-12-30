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إطلاق المسابقة السنوية لمقاطع الفيديو عن الطاقة النووية في أفريقيا

كتب:

سلامة عامر
01:27 م | السبت 30 ديسمبر 2023
روساتوم - صورة أرشيفية

روساتوم - صورة أرشيفية

أعلنت شركة روساتوم، الشركة الحكومية الروسية المتخصصة في الطاقة النووية، عن إطلاق المسابقة السنوية السابعة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت Atoms Empowering Africa.

تشجيع الشباب بالاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا

وأشارت روساتوم في بيان لها، إلى أنه تم فتح باب التقديم للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 لـ35 عاماً، في مسابقة لتشجيعهم بالاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، من خلال عرض فيديو قصير حول موضوع «فوائد الطاقة النووية لقارة أفريقيا».

اختيار ثلاثة فرق فائزة

وقالت الشركة إن لجنة التحكيم، ستقوم باختيار ثلاث فرق فائزة، وسيكون التنافس بين صانعي أفضل ثلاث مقاطع فيديو، أثناء رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى روسيا، وستتاح لهم الفرصة لزيارة العديد من المناطق السياحية الشهيرة والمؤسسات والمنشآت النووية المتقدمة ليستكشفون التقنيات التكنولوجية الجديدة. 

رفع مستوى الوعي

من جانبه قال رايان كولير الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم لوسط وجنوب أفريقيا: «إن مسابقة Atoms Empowering Africa بمثابة منصة لرفع مستوى الوعي حول هذه الفوائد، وإلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين الأفارقة لاستكشاف إمكانيات الطاقة النووية».

طرق إرسال مقاطع الفيديو

وأشارت الشركة، إلى أنه إذا كان عمرك من 18 إلى 35 عامًا، ومهتمًا بالطاقة النووية، قم بإنشاء مقطع فيديو قصير حول موضوع «فوائد الطاقة النووية لقارة أفريقيا»، وأرسله إلى البريد الإلكتروني atomsempoweringafrica@yandex.ru أو من خلال هذا اللينك عبر الإنترنت http://tinyurl.com/AtomsEmpoweringAfrica لافتا إلى أن الموعد النهائي للتقديم يوم 31 يناير 2024.

شروط الاشتراك في المسابقة

وحددت الشركة شروط الاشتراك في المسابقة على النحو التالي:

- يسمح لفرد أو فريق يتكون بحد أقصى من ثلاث أشخاص بتقديم طلب واحد.

- مدة الفيديو تصل إلى 75 ثانية

- يتم قبول مقاطع الفيديو الاحترافية، ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها بالهواتف المحمولة الذكية، ولكن يجب أن تكون جودة الفيديو 720 بكسل على الأقل.

- يمكن أن يكون الفيديو حقيقيا أو رسوم متحركة.

- يجب استخدام اللغة الانجليزية في الفيديو، أو التأكد من وجود ترجمة إنجليزية.

- يجب كتابة اسم (أسماء) صناع الفيديو واسم الجامعة (إذا وجد) في أول إطار من الفيديو.

- جب نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دون أي قيود على ظهوره لأي من زوار الموقع.

- يجب أن يتم ذكر صفحة @RosatomAfrica و @RosatomMENA على «فيسبوك» وأن يتم كتابة هاشتاج : #Nucleardoesntwastetime، #AtomsforAfrica، #RosatomCompetition

- عدم وجود أي انتهاك لحقوق الطبع والنشرعبر «فيسبوك» و«أن يكون المحتوى حصري».

- لا يسمح بوجود أي سلوك ضار أو عدواني، أو تمييز من أي نوع، ويجب تقديم الطلبات قبل الموعد النهائي إلى البريد الإلكتروني atomsempoweringafrica@yandex.ru أو من خلال هذا اللينك عبر الإنترنت http://tinyurl.com/AtomsEmpoweringAfrica

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.