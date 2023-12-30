نائبة: الكيانات الوهمية تمثل خطورة على سمعة «التعليم العالي» في مصر

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن وزارة التعليم العالي تقوم بجهود كبيرة في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية المنتشرة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن جهود التعليم العالي مؤخرا أسفرت في إسقاط العديد من تلك الكيانات الوهيمة، قائلة: الأمر يحتاج إلى تحركات بشكل أوسع، خصوصا في ظل انتشار عدد كبير من النماذج التي تستغل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية بمختلف أنواعها.

خطورة الكيانات الوهمية

وأوضحت رغدة نجاتي، أن هذه الكيانات الوهمية تمثل خطورة شديدة على سمعة التعليم العالي في مصر، لاسيما وأنها تخدع الطلاب في النهاية لا يحصلون على أي شهادات جامعية معتمدة.

وقالت النائبة إنّ على أولياء الأمور ضرورة تحري الدقة في الالتحاق بالتعليم العالي سواء كليات أو معاهد للحفاظ على مستقبل أبنائهم، خصوصا وأن وزارة التعليم العالي لديها قاعدة بيانات بكافة الكيانات التعليمية المعتمدة.

وطالبت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، بأهمية قيام المؤسسات المعنية بدورها في تتبع كافة الكيانات الوهمية والقضاء عليها، فضلا عن العمل من أجل توعية المواطنين من مخاطرها، والتعريف بكافة المؤسسات التعليمية المعتمدة.