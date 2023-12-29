الطقس الدافئ في الغردقة يجذب السياح للاحتفال بالكريسماس (صور)

شهدت مدينة الغردقة توافد أعداد كبيرة من السائحين للاستمتاع بالطقس الدافئ والشمس المشرقة على شواطئ المدينة الساحلية، وممارسة الألعاب البحرية المختلفة، تزامنا مع استعدادات المحافظة لاحتفالات أعياد رأس السنة.

وأكد هشام الصفتي خبير سياحي بالبحر الأحمر، استمتاع السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على شواطئ الغردقة، الذين توافدوا بالآلاف لقضاء إجازاتهم في طقس دافئ.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وكشف «الصفتي» لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90%، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة، وتوافد السائحين من مختلف الجنسيات.

استعدادات الغردقة للاحتفال برأس السنة

ومن جانبه أشار أحمد شوقي، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات لاحتفالات رأس السنة، بمشاركة أكثر من ألف فرد من طواقم المنشآت السياحية، والمزَودة بأحدث الأجهزة والرفاهية.