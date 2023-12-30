أستاذ علاقات دولية: مصر تعمل على احتواء أزمة فلسطين حتى لا تتوسع إقليميا

قال أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن تحذير مصر من خطر التوسع بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أحد محاور تحرك مصر بجانب القضية من المسار الأمني؛ إذ حذرت مرارا من أن استمرار العدوان على غزة بهذا الشكل، وكذلك الدعم والازدواجية، سيؤدي إلى وجود صراع بالمنطقة.

توسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر طالبت من خلال الرئيس السيسي والقادة المتوافدون على القاهرة، بوقف الحرب والعدوان، والعمل على إدخال المساعدات، واحتواء هذا الصراع حتى لا يتوسع إقليميا، لافتا إلى أن توسعته ستؤدي لوجود تهديدات مختلفة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى وجود تهديدات بالبحر الأحمر وسوريا ولبنان، مؤكدا أن كل هذا شرر يهدد القطاع الإقليمي، وستدفع ثمنه شعوب المنطقة.

يجب العمل على حل الدولتين

وشدد أحمد سيد أحمد، على أنه يجب العمل على حل الدولتين لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية مفتاح الأمن للمنطقة العربية، وغياب لأمن والاستقرار بها يهدد المنطقة، كلها لذلك يجب وقف العنوان وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.