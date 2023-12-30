محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ97% من شكاوى المواطنين

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.وفي هذا السياق،

مشروعات جار تنفيذها

وأشار «رشاد»، في بيان، إلى أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 97% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد محافظ الجيزة، أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جاري تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

هيئة النظافة والتجميل تحافظ على معدل إنجاز الشكاوى

وأشار «راشد» إلى أن المحافظة تلقت 2214 شكوى خلال الشهر الماضي، وتم الاستجابه للشكاوي وإنجازها بنسبة تتعدى 97%، مشيراً إلى أن هيئة النظافة والتجميل حافظت على معدل إنجازها للشكاوى، حيث جاءت في المركز الأول بنسبة استجابة 100%، وفيما يخص الأحياء والمراكز فقد جاء حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة أطفيح في المراكز الأولي بأعلي معدل إنجاز بنسبه 100%.

الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية

أوضح محافظ الجيزة، أن حي العجوزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية حققا أعلى معدلات إنجاز للمعاملات الخاصة بالمواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك خلال الشهر الماض .

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لـ شكاوي المواطنين، وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها مع الأهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقرى.