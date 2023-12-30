عائد يصل إلى 20%.. تفاصيل حساب توفير جولدن بلس من البنك العربي الأفريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي، إمكانية حساب توفير «جولدن بلس»، الذي يعتبر العائد الخاص به الأعلى مقارنة بحسابات التوفير الأخرى التي يوفرها البنك، وتختلف تفاصيلها حسب كل حساب، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل حساب توفير «جولدن بلس»

أوضح البنك العربي الأفريقي أنه يمكن للأفراد فقط فتح حساب توفير «جولدن بلس»، ويصل الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب إلى 50 ألف جنيه، ويمكن للعملاء اختيار دورية صرف العائد، الذي يحتسب وفقًا للجدول المعلن من البنك على أقل رصيد في الحساب خلال الشهر.

أسعار الفائدة

يصل سعر الفائدة إلى 18% بشكل شهري، أما سعر العائد الربع سنوي يبلغ 18.50%، أما العائد النصف سنوي فوصل إلى 19%، بينما يمكن للمواطنين الحصول على عائد سنوي بقيمة 20%، كما يوفر الحساب خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت.

المستندات المطلوبة

وحدد البنك العربي الأفريقي المستندات المطلوبة لفتح الحساب، التي تتمثل في ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم قومي سارية للمصريين، أو صورة من جواز السفر للأجانب، فيما لابد من إحضار اثبات دخل وإيصال مرافق حديث كإثبات لمحل الإقامة كما يجب إحضار إثبات محل إقامة دائم للأجانب.