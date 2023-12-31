يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك المصرية، هدوءًا مستمرًا منذ ختام تعاملات أمس السبت، في حين أن أسعار العملات لم تشهد أي تغير داخل البنوك منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى نهاية عام 2023، كما أن سعر الدولار سجل الأعلى شراءً بـ34.30 جنيه أما سعر الأقل بيعًا 30.93 جنيه وذلك وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجّل سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 34.13 جنيه للشراء و34.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 34.02 جنيه بيعًا و33.85 جنيه شراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 34.30 جنيه للشراء و34.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- فيما سجل سعر الدولار اليوم الأحد داخل بنك الإسكندرية 34.13 جنيه بيعًا أما سعر الشراء 33.96 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة وصل إلى 33.33 جينه بيعًا و33.18 جنيه شراء.