خالد الجندي: اختموا السنة بالتوبة إلى الله (فيديو)

ناشد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المسلمين بأن يختتموا العام الحالي بالتوبة إلى الله، معقبًا: «اللي مش هيختم السنة بتوبة مفيش حد هيقدر يساعده يوم القيامة».

العذاب يأتي بغتة عندما يأتي النوم بغتة

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى يقول: «وَأَنِیبُوۤا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَٱتَّبِعُوۤا۟ أَحۡسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةࣰ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ»، مشددًا على أن العذاب يأتي بغتة عندما يأتي النوم بغتة، واصفًا الحديث عن شعور الميت بوفاته قبل 40 يومًا بالهجس، معقبًا: «دي كرامات بعض الأولياء مالناش دعوة بها».

وتابع الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كل من ماتوا لم يكن يعلمون أن هذه آخر أكله أو آخر مشوار أو آخر شربة أو آخر اجتماع.