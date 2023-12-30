تنفيذ برنامج نتشـارك للمبادرات المجتمعية في 8 مراكز شباب بدمياط

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني «الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب» وذلك في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، تنفيذ فعاليات برنامج «نتشـارك» في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة دمياط، داخل 8 مراكز شباب وهي (السرو، البراشية، مدينة دمياط، أبو جريدة، دمياط الجديدة، مدينة أبوغالب، كفرالمياسرة، كفرسعد)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

البرنامج يستهدف تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم

وقالت وزارة الشباب في بيان لها اليوم، إن البرنامج يستهدف تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع نتشارك، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عاما (الطلائع)، و18 - 19 عاما (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.

300 مبادرة مجتمعية منبثقة منها تمكين الفتيات

وأضاف البيان، أن استراتيجية البرنامج تأتي في إطار تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية، ومنها تمكين الفتيات؛ التوافق المجتمعي، والمواطنة والتعايش السلمي، ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الوافدين ما بعد Cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.

ويقوم بتنفيذ البرنامج في المحافظة، مدربون ومنسقون (إداري، فني، إعلامي) وهم: «إيمان سالم، أمنية العرباني، مفاز موسي، ريهام سليمان، محمد منصور، نورهان البدري، فاطمة الجابري، عبدالحليم البجلاتي، المنسق الإعلامي، لوسندا محمد سليم.

ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج داخل 15 محافظة، هي: «شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر».