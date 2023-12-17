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لليوم الثاني.. استمرار فعاليات برنامج البرلمانات «نتشارك» بجنوب سيناء

كتب:

داليا منير
09:17 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
مركز شباب رأس سدر

مركز شباب رأس سدر

انطلقت اليوم ثاني فعاليات برنامج البرلمانات بمدينة راس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وتقام التدريبات بمراكز التنمية الشبابية برأس سدر حتى 20 ديسمبر 2023، والذي تنفذه الإداره المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وتستمر لليوم الثاني فعاليات البرنامج في مدينة شرم الشيخ والتي بدأت في الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر 2023.

الهدف من المبادرات المجتمعية 

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن برنامج المبادرات المجتمعية تهدف إلى تمكين المشاركين إلى تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات إلى اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية.

تفاصيل الورش التدريبية

أوضح «فتحي» أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، على مستوى المحافظة، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

يذكر أن برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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