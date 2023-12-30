«أزهرية سوهاج»: لا شكاوى من الفقه والجبر والعروض بامتحانات اليوم

كشف الدكتور أحمد حمادي مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج، عن عدم تلقي غرفة المتابعة والامتحانات أي شكاوى بامتحانات اليوم، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي، أدوا الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.

تفقد لجان المعاهد الأزهرية بسوهاج

وكان تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، صباح اليوم السبت، عددًا من اللجان بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة وهي لجان فتيات بندار، وبنين بندار التابعة لإدارة سوهاج، حيث اطمأن فضيلته على هدوء واستقرار اللجان، وانتظام العملية الامتحانية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والملاحظين.

انطلاق الامتحانات الأزهرية

وكانت انطلقت صباح اليوم، أعمال امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بمعاهد سوهاج الأزهرية للعام الدراسي الحالي وسط متابعة ميدانية من لجان المتابعة للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب للطلاب.