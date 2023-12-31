طرق الحصول على البطاقة التموينية من المخبز.. احذر تركها عند التاجر

أوضحت إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج عبر حملتها التوعوية للمواطنين، طرق الحصول على البطاقة التموينية، من التاجر أو صحاب المخبز، محذرة من مخاطر تركها لديه، حتى لا يؤدي ذلك لوقفها بشكل نهائي.

قالت سحر حامد عجاج، مدير حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج لـ«الوطن»، إنه من أكثر الشكاوى اليومية المتكررة، لدينا طلب المواطنين الحصول على البطاقة التموينية من التاجر أو صاحب المخبز إذ احتجز البطاقة لديه، ليتم ضبط التاجر أو المخبز ومصادرة البطاقات التموينية المضبوطة إعادتها لأصحابها، مع وضعها بالقائمة السوداء.

خطورة ترك البطاقة التموينية لدى التاجر

وأضافت «عجاج»: «يترك المواطن البطاقة التموينية طول الشهر عند المخبز، أو البدال حتى يحصل عل دقيق يومي أو خبز، ثمّ يختلف الاثنين معا، لأي سبب ليحضر لنا المواطن للشكوي مطالبًا بأن نحصل له على بطاقته».

وتابع: «رغم أننا كثيرا ما نحذر من ترك البطاقة التموينية لدي البدال أو صاحب المخبز، إذ يتم إعطاء تحذير أول عند ضبط البطاقة، ووضعها في القائمة السوداء أول مرة، وعند ضبطها مرة أخرى يتم وقف البطاقة نهائيًا، ولا يتم إصدارها مرة أخرى.

الإبلاغ عن البدال والمخابز عند ترك بطاقة التموين

وأوضحت «عجاج» أن حجة الحصول على دقيق من المخبز لترك البطاقة التموينية لا أساس لها، إذ أن حصة المواطن من الدقيق يحصل عليها، من تاجر التموين مع التموين الشهري، ولكن بعض التجار تعطي المواطن مبلغا شهريا، نقابل البطاقة وضربها على ماكينة التمرين وهميا، داعية المواطنين للإبلاغ عن ذلك فورًا.