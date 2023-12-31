استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في مصر، بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري، نحو 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.