سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك المصرية

افتتح سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك على استقرار مستمر منذ ختام تعاملات أمس الجمعة، وأعلن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عن متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم والذي يسجل 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جينه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك يبلغ 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه بيعاً وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري إلى 8.38 جنيه شراءً و 8.39 جنيه بيعاً.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.41 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وعن سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة يبلغ 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك التعمير والإسكان يسجل 8.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.38 جنيه.