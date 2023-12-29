4 مدن ضمن الأكثر برودة في طقس الغد.. سانت كاترين تسجل 5 درجات

وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يتوقع من خلال الخبراء درجات الحرارة في المحافظات غدا فإن عددًا من المحافظات، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، فيما تكون هناك محافظات أخرى تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، تسجل معظمها أكثر من 24 درجة مئوية.

المدن الأكثر برودة في طقس الغد

وفق توقعات درجات الحرارة الصغرى السبت 30 ديسمبر تكون المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية والعظمى 15 درجة، ونخل 8 الصغرى، والعظمى 20 درجة، المنيا وأسيوط العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.

المدن الأكثر حرارة ودفئا السبت 30 ديسمبر

وفق درجات الحرارة العظمى التي تضمنها بيان الهيئة العامة للأرصاد فإن المدن الأكثر دفئاً الجمعة هي شلاتين العظمى بها 26 درجة والصغرى 18 درجة مئوية والأقصر 25 درجة والصغرى 11، أسوان العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية، ومرسى علم العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة وقنا درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 12.