«العامة للأرصاد الجوية» تستقبل وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات

استضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفدا من الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي والتي تعد الجهة المسئولة عن إدارة مرفق الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية للوقوف على إمكانيات الدولة المصرية في مجال الأرصاد الجوية والتعرف على مختلف الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة وبخاصة المرتبطة بمواجهة الموجات الحرارية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني نحو تكثيف التعاون وتعظيم الشراكات مع النظراء الدوليين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وتأتي الزيارة في ضوء ما شهده العالم من أزمات وكوارث خلال موسم الصيف الأخير والناتجة من موجات حرارية عنيفة ادت إلى وقوع الكثير من الخسائر خاصة في الأرواح.

خطورة الموجات الحارة على الصحة العامة للمواطنين

وتضمنت الزيارة مناقشات ثنائية دارت بين الجانبين بمشاركة خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية والمتخصصين في مجال الموجات الحرارية وعلاقتها بالصحة العامة، وخلال اللقاء أكدت الهيئة عن وعيها بمدى خطورة مثل هذه الموجات على الصحة العامة للمواطنين وارتباطها الوثيق بعدة مناحي من الحياة والمجتمع مؤكده على اهتمامها بدراسة افضل سبل التعامل مع هذه الموجات خاصة فيما يخص التنبؤ بها قبل حدوثها بفترة كافية وإصدار الإنذار المبكر بشأنها والحرص على وصول هذه الإنذارات للجهات المعنية بالتعامل معها وكذلك كافة المواطنين.

وخلال اللقاء، استعرضت المجهودات التي يؤديها الطرفان لضمان فعالية تنظم للإنذار المبكر الموجه للموجات الحرارية لديها، والاتفاق على التعاون في تطوير وتنفيذ الطرق الأكثر فاعلية والاستفادة من التجارب الناجحة لدى كل من الطرفين مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأرصاد الجوية وقطاع الصحة بالدولة لتعظيم الفائدة العائدة من نظم الانذار المبكر بالموجات الحرارية.