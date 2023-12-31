شروط التقديم لوظائف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.. والأوارق المطلوبة

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حاجته لشغل المجموعة النوعية للوظائف التخصصية القيادية، وهي مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على الطابع العمراني والطابع المعماري.

واشترط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عددا من المهارات يجب أن تتوافر في المتقدمين، وهي كالتالي:

- القدرة على القيادة والتوجيه

– القدرة على وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها

– القدرة على ادارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات

– القدرة على تحفيز العاملين على الابتكار والابداع

– القدرة على الاتصال والعرض

– القدرة على التفاوض

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة

– المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

– المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والاجراءات التي تحكم نظام العمل .

- قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

المستندات المطلوبة

وحدد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 8 مستندات مطلوبة للتقديم للوظائف القيادية، وهي:

ـ السيرة الذاتية للمتقدم وعدد 7 صور شخصية.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ بيان حالة وظيفية حديث موجه إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، متضمنا قدراته العلمية وموضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم الآداء والجزاءات ( ن وجدت) وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، وشهادات الخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الاداري للدولة.

ـ بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث ورقي وعلي CD.

ـ بيان عن أبرز الانجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد.

ـ المقترح التطويري للجهاز وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الاداري في شأن مقترح التطوير.

ـ صحيفة حالة جنائية حديثة باسم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

– شهادة القيد بنقابة المهندسين وصورة من كارنيه النقابة على أن تكون المستندات مكونة من أصل + 7 نسخ صور.