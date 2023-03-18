«القومي للتنسيق الحضاري»: 17 محافظة شاركت في مسابقة تصميم الميادين

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة مستجدات مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق والفراغات المفتوحة بالمدن الرئيسية وعواصم محافظات مصر والتي أطلقتها وزارة الثقافة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022.

وتأتي المسابقة من أجل نشر رفع الذوق العام وتأصيل الإحساس بالجمال في مختلف المدن المصرية، وإتاحة الفرص أيضا للشباب للمشاركة، و كذلك الحصول على أفكار مبتكرة لتصميم وصياغة الرؤية الجمالية للميادين الرئيسية بالمحافظات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

17 محافظة شاركت في مسابقة الميادين

وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» لجنة تحكيم الأعمال المشاركة في المسابقة بصدد الانتهاء من عملها في تحكيم المشروعات، ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن المشروعات الفائزة بجوائز المسابقة.

وتابع: التنسيق الحضاري أطلق المسابقة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وأرسل تفاصيل المسابقة إلى جميع المحافظات المصرية لترشح كل محافظة الميدان المراد تصميمه بهذه المحافظة، وقد أرسلت 17 محافظة ترشيحاتها، وبالتالي دخلت المحافظة في المسابقة، وأرسل المشاركون الأعمال الخاصة بالتصميم بكل ميدان ممثل في هذه المحافظات.

50 ألف جنيه لكل مشروع فائز

وأكمل: وسيتم إعلان المشروع الفائز في كل محافظة ويتم تسليم الجوائز، حيث تم تخصيص 50 ألف جنيه كجائزة لكل مشروع فائز ، و افتتاح معرض الأعمال المشاركة، كما ستمنح الاعمال المشاركة في المسابقة شهادة مشاركة بالمسابقة.