شروط القبول في وظائف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن شروط الوظائف القيادية الجديدة في وزارة الثقافة المصرية في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، موضحة مواعيد وطريقة التقديم. وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، المستندات المطلوبة وشروط التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأوضحت وزارة الثقافة المصرية، أن المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق بوظائف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، هي:

- السيرة الذاتية للمتقدم + 7 صور شخصية.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ بيان حالة وظيفية حديث موجه إلى التنسيق الحضاري، وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، والخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ـ بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث.

ـ بيان عن أهم الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

ـ المقترح التطويري للجهاز وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري.

ـ صحيفة حالة جنائية حديثة باسم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

مكان تقديم الأوراق

ونوهت البوابة الحكومية، إلى أن الطلبات تقدم باليد، مع استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة لجميع الشروط الواردة بالإعلان، إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري بمقره في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وترفق المستندات المذكورة سلفًا مكونة من (أصل+ 7 نسخ صور).

مواعيد التقدم على الوظائف

وأكدت أن مواعيد التقديم للوظائف، مستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل، موضحة أنه تم البدء في استبقال أوراق المتقدمين من يوم 9 يوليو الجاري.

الوظائف المطلوبة في التنسيق الحضاري

- رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث.

- رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون االدارية والموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للحفاظ علي الطابع العمراني والطابع المعماري.