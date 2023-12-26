تفاصيل أعلى 3 شهادات خماسية في البنوك.. الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
كتب:
منة العشماوي
01:16 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
العائد على الشهادة الخماسية
تتنوع شهادات الادخار في البنوك المصرية من حيث عدد السنوات، أعلاها الشهادة الخماسية، والتي تصل مدتها إلى 5 سنوات، وترصد «الوطن» تفاصيل تلك الشهادات في 3 بنوك، بحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023.
بنك الاستثمار العربي
يوفر بنك الاستثمار العربي الشهادة الخماسية بعائد 12.75% سنويًا، ودورية صرف سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ويمكن الحصول على قرض بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة، ويمكن الحصول على بطاقة ائتمان، وتتميز الشهادة بأن عائدها ثابت طوال المدة.
بنك مصر
ومن أعلى الشهادات الخماسية أيضًا شهادة بنك مصر المملوك للدولة، إذ أن العائد 12.5% سنويًا، ودورية الصرف سنويًا، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمانها.
ويمكن استرداد قيمة شهادة بنك مصر الخماسية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
البنك الأهلي المصري
ويوفر البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية بعائد 12.25% سنويًا ثابت طوال مدة الشهادة أي 5 سنوات، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ويحتسب العائد من الشهر التالي للشراء.