انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 31-12-2023 في الأسواق

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 31-12-2023 في الأسواق تراجعاً ملحوظاً وصلت قيمته إلى 3 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو البطاطس، فيما هبط سعر كيلو الطماطم بنحو 4 جنيهات أما سعر كيلو الكوسة انخفض جنيهين، بسبب وفرة المعروض في الأسواق المحلية نتيجة العروة الشتوية، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 31-12-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق المصرية ما بين 3.5 و8.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 5 و12 جنيها.

- فيما يتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق ما بين 10 و25 جنيها.

- بينما يتراوح سعر الكوسة ما بين 7 و15 جنيها.

- كما يتراوح سعر الفاصوليا ما بين 7 و11 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح اليوم الأحد ما بين 3.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

- ويتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 4.5 و7 جنيهات.

- فيما يتراوح سعر اليوسفي ما بين 5 و8.5 جنيه.

- ويتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 8 و14 جنيها.

- كما يتراوح سعر الجوافة ما بين 8 و14 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح البلدي ما بين 20 و30 جنيها.