هزات أرضية متفاوتة الشدة تضرب بعض الدول.. أقواها في «بابوا» الإندونيسية

شهدت بعض الدول خلال الساعات الماضية هزات أرضية متفاوتة الشدة، تراوحت قوتها ما بين 1.6 و6.2 درجة على مقياس ريختر، أكبرها زلزال بلغت شدته 6.2 درجة ضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية.

هزة أرضية بقوة 1.6 درجة تضرب شرق تركيا

في شرق تركيا ضربت هزة أرضية بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر، بعمق7 كيلومترات، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 30 كيلومترا جنوب غرب ملطية بمنطقة شرق الأناضول

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مقاطعة بابوا الإندونيسية على عمق 39 كيلومترا، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني إن بؤرة الزلزال وقع على مسافة 159 كيلومترا جنوب غرب مدينة جايابورا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية«سانا».

زلزال يضرب جزر سليمان

وفي جنوب المحيط الهادئ، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، جزر سانتا كروز التابعة لجزر سليمان، دون صدور تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي».

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، المعروف باسم «جي إف زد»، إن عمق زلزال ضرب جزر سانتا كروز، بلغ 148 كيلومترا.