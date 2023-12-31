اليوم.. آخر موعد للتقديم لوظائف «مياه الشرب» في القاهرة

أكدت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، أنّ اليوم سيكون آخر موعد للتقديم لوظائف مياه الشرب، ولن يتم الالتفات لأي طلبات تقدم قبل أو بعد الفترة المحددة، ومن الوظائف المطلوبة محامٍ، فنس تشغيل مياه، فني سلامة وصحة مهنية، فني حاسبات، ممرضين، سائق، مراقب أمن، عامل حفر؛ لسد الاحتياجات المطلوبة داخل شركة المياه.

وأشارت الشركة إلى بعض التعليمات للتقدم للوظائف المتاحة، ومنها تحري الدقة التامة في اختيار رقم الإعلان ومراعاة تسجيل البيانات بصورة دقيقة وصحيحة وعدم ترك أي بيان فارغ حتى يتم قبول التسجيل، إضافة إلى طباعة إيصال التسجيل بعد الضغط على زر تقديم البيانات والاحتفاظ به لمتابعة مواعيد الاختبارات على موقع الشركة عن طريق رقم كود التقديم أو الرقم القومي والتقديم للوظائف من هنا.

وشددت الشركة على الالتزام بالشروط وتعليمات التقديم الواردة في إعلان التوظيف وعدم مخالفة أي شرط من الشروط حتى يتم قبول طلب التقدم للوظيفة، وشددت على إلغاء أي طلب تقديم إذا وجد اختلافا في البيانات بين صورة المستندات المقدمة وأصول المستندات، والتقدم لجميع الوظائف متاح للذكور فقط ما عد المحامين والممرضين ذكور وإناث.

وأوضحت شركة مياه الشرب أنّه في حالة وجود شكاوى والاستفسار بأن أي مرحلة من مراحل التقديم للوظائف المطلوبة يتم التواصل على الخط الساخن 125 أو من خلال الواتس 01206665125.