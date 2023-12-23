أستاذ مناعة: متحور كورونا الجديد ينتشر سريعا ولا يبدأ بأعراض البرد التقليدية

كشف الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة، أعراض متحور كورونا الجديد «جيه.إن.1»، مؤكدًا أن المتحور الجديد لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن.

المتحور لا يبدأ بأعراض البرد التقليدية

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا الجديد «جيه.إن.1»، لا يبدأ بأعراض البرد التقليدية، ويبدأ من خلال ألم في العظام أو المفاصل، مشيرًا إلى أنه وفقا للتقارير الواردة من الأمم المتحدة فإن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة وأغلب المصابين بالمتحور الجديد لا يعانون من أعراض شديدة، ونسبة المصابين تصل لـ50%.

وأوضح الأنصاري، أنه لا توجد أي حالة وفاة جرى تسجيلها بالمتحور الجديد، كما أن طرق الوقاية من المتحور الجديد تتمثل في: «الحصول على اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين باستمرار، عدم الوُجود في الأماكن المزدحمة والمغلقة».

الانتقال من شخص لآخر

وأكمل أن المتحور الجديد قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.