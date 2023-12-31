ضبط كمية كبيرة من المنشطات المحظور تداولها في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود صفحة على «فيس بوك» لترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها «مجهولة المصدر» مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات جرى تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم، وتبين أنه مقيم في الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يروجها، وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.