رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ضبط كمية كبيرة من المنشطات المحظور تداولها في الجيزة

كتب:

محمد بركات
11:43 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
قوات أمنية.. تعبيرية

قوات أمنية.. تعبيرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود صفحة على «فيس بوك» لترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها «مجهولة المصدر» مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات جرى تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم، وتبين أنه مقيم في الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يروجها، وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط فرن عيش يرفض تسليم حصص المواطنين في حملة تموينية بالدقهلية

ضبط 67 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بالدقهلية

«تموين الشرقية»: ضبط كميات من السلع الغذائية قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير التقارير الطبية بالغربية

ضبط 79 مخالفة خلال حملة على المخابز البلدية والأسواق في مركزين بالمنيا
بقلم محمد بركات